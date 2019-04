Theaterstuk ‘Een Jihad van liefde’ gaat in première BJS

12 april 2019

14u54 1 Borgerhout Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen van 22 maart 2016. Hij verwerkte zijn verdriet in de ontroerende tekst ‘Een Jihad van liefde’. Op zondag 24 april gaat de theaterbewerking in première in zaal Rataplan in Borgerhout.

Mohamed El Bachiri vertelt in ‘Een Jihad van liefde’ (opgetekend door David van Reybrouck) over zijn leven na de aanslagen. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt hij zijn leed om in een boodschap van liefde en medemenselijkheid.

Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van Cauwenberghe maakten in samenwerking met Mohamed El Bachiri een pakkend theaterstuk op basis van de tekst.

