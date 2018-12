Televisiemaakster maakt docu over vrijwilligers De Roma David Acke

10 december 2018

16u04 0 Borgerhout Televisiemaakster Lies Van der Auwera heeft een documentaire gemaakt over de vrijwilligers van De Roma. Acht portretten die het leven tonen achter en voor de schermen van de cultuurzaal door de ogen van de vrijwilligers. De vraag die Lies bezighield: wat drijft deze hechte groep mensen om zich dag in dag uit belangeloos in zetten?

Met meer dan 450 zijn de vrijwilligers die De Roma draaiende houden. Kuisen, pintjes tappen, koken voor de artiesten en bezoekers ontvangen. Het zijn allrounders die soms ganse dagen aan het werk zijn, belangeloos. Televisiemaakster Lies Van der Auwera (De Rechtbank) uit Borgerhout raakte geïntrigeerd door het werk van vrijwilligers en trok op onderzoek. Dat resulteerde in de documentaire ‘De Roma is van ons’. “Ik maakte eens een reportage over Thé Dansant, een evenement dat ook volledig draait op vrijwilligers. Het viel me op hoe hecht die mensen zijn, de samenhorigheid spatte ervan af. Ik wilde graag weten hoe dat komt. Waarom zijn mensen bereid zo hard te werken voor geen geld?” vertelt Lies.

Vier maanden trok Lies met haar camera door De Roma. Ze volgde acht vrijwilligers. Mensen die er al van in het begin bij waren maar ook de nieuwe lichting. Eén van hen is Luc Van den Poel (66), bezig aan zijn zesde jaar als vrijwilliger in De Roma. “Ik wilde al lang vrijwilligerswerk doen maar door mijn werk ging dat niet. Toen ik uiteindelijk op brugpensioen werd gestuurd nadat het bedrijf in de problemen kwam, ben ik meteen begonnen in De Roma,” vertelt hij. Luc spendeert drie tot vier dagen per week in De Roma. “Maar dat zijn daarom niet altijd volledige dagen hoor. Deze morgen ben ik bijvoorbeeld gaan kuisen en morgen ga ik koken voor de band die komt optreden. Er is altijd wel iets te doen.”

Plek in maatschappij

Tijdens haar research ontdekte Lies dat heel veel vrijwilligers elk hun eigen reden hebben om zich belangeloos in te zetten. “Mensen doen het uit een nostalgisch verlangen, een verlangen om actief te zijn of omwille van de sociale contacten die ze er opbouw. Maar allemaal hebben ze één ding gemeen. Door het vrijwilligerswerk zoeken ze allemaal hun plek in de maatschappij.”

Dat sociale aspect is voor Luc dan weer het belangrijkste. “Omdat iedereen hier vrijwillig aan de slag is, komt iedereen ook telkens met volle goesting werken, of noem het plezier maken. Op je werk is dat niet het geval. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet meer als vrijwilliger aan de slag ga. Of dat nu bij De Roma is of een andere organisatie.” Dat er nu een docu is gemaakt vindt Luc prima maar dat zal niets veranderen aan zijn inzet. “Ook zonder docu zal ik hier blijven helpen. Maar het is wel tof dat Lies dat gedaan heeft. Ik denk dat de docu heel wat mensen warm kan maken om ook aan de slag te gaan als vrijwilliger. Handen zijn er altijd tekort.”

‘De Roma is van ons’ wordt op 9 januari vertoond in De Roma. Er is een voorstelling om 14 uur en eentje om 18 uur. De DVD zal ook te koop zijn in De Roma en wordt ook vertoond op Canvas. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.