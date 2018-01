Syriëganger en Bin Ladenfan: "Ik ging skiën in Turkije" 23 januari 2018

Iliass K. uit Borgerhout was helemaal niet van plan zich bij de terroristische beweging Jawad al Nusra in Syrië aan te sluiten. Zijn broer Youssef zat daar al een tijdje. "Ik wilde gaan skiën in Turkije. Dat is hip tegenwoordig. Natuurlijk had ik tegen mijn moeder niets gezegd want van haar mag ik zelfs niet met vrienden naar de Ardennen."





De federale procureur geloofde niet veel van de uitleg van Iliass K. Op sociale media ging hij volop mee in het radicale discours van de moslimterroristen. Foto's van onthoofdingen, tweets over de grote leider Osama Bin Laden, abonnementen op videokanalen van radicale groeperingen zoals terreurgroep Jawat Al Nusra. Ook de collega's op het werk en bij de jongerenwerking vonden dat Iliass K. radicaal uit de hoek kwam.





Dus toen de man uit Borgerhout in februari 2016 de trein naar Zwitserland nam en daar op het vliegtuig naar Turkije wilde stappen, werd hij gearresteerd en terug naar België gestuurd. De procureur eiste gisteren een celstraf van 37 maanden, eventueel met uitstel.





De man heeft ondertussen gebroken het radicale gedachtegengoed. Hij vindt zichzelf gederadicaliseerd. "Dat zeggen al die mannen die betrapt worden", reageerde de procureur.





De rechter vroeg Iliass K. of hij bereid was een deradicaliseringscursus te volgen. "Nee, dat wil ik niet", antwoordde de man prompt. Hij wilde vooral eens met zijn zwangere vrouw op verlof gaan naar Spanje of Marokko want na de zomer komt het er niet meer van.





De rechtbank doet volgende maand uitspraak. (PLA)