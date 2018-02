STERKkamp neemt onzekerheid weg bij kinderen 15 februari 2018

02u46 0 Borgerhout Het team achter STERKkamp vzw is opnieuw neergestreken in het Xaveriuscollege in Borgerhout. Jongeren tussen zeven en twaalf jaar die onzeker zijn en moeilijk hun plekje vinden in een groep, leren op speelse wijze assertiever worden.

"In de voormiddag zijn er verschillende workshops in kleine groepen en werken we rond drie thema's. We leren ze dat iedereen zijn talent heeft en dat het niet erg is als je iets minder goed kan. Daarnaast werken we rond sociale vaardigheden en hoe je met emoties moet omgaan", legt initiatiefneemster Maya Hoppenbrouwers uit. In de namiddag staan er allerlei spelletjes op het programma. Gisteren kwam de Gentse kunstenaar Pol Cosmo langs. Samen met de kinderen knutselde hij zijn typische dierenfiguren die hij bij mensen aan hun gevel aanbrengt. In Antwerpen zijn er al zo'n vijftig gevels versierd. "Ik vind het heel fijn om hier samen met de kinderen te mogen knutselen. Dat onzekere gevoel, ik herken me daar wel in, vooral in mijn tekeningen. Zijn ze wel mooi genoeg om aan mensen te tonen, vraag ik me vaak af. Maar uiteindelijk doe ik het zo graag en dat is wat telt. Ik hoop die boodschap over te kunnen brengen op deze kinderen", aldus de kunstenaar.





Vandaag trekken de kinderen de straat op om hun tekeningen aan mensen te overhandigen. Elke tekening bevat een mooi complimentje. "Op die manier leren ze dat spreken tegen wildvreemde mensen helemaal niet zo erg is", besluit Maya.





Tijdens de eerste week van de paasvakantie is er opnieuw een STERKkamp. Alle info op www.sterkkamp.be. (ADA)