Stedelijke én Steinerschool bouwen samen STAD WERKT LAATSTE HINDERNIS WEG VOOR GEZAMENLIJKE NIEUWBOUW PHILIPPE TRUYTS

23 juni 2018

02u51 0 Borgerhout Drie jaar zaten ze rond de tafel, maar nu kunnen de basisscholen De Esdoorn en De Kleine Wereldburger in Borgerhout eindelijk sámen gaan bouwen. Het stadsbestuur stelt een erfpacht én 250.000 euro ter beschikking.

Opmerkelijk: de scholen zijn van twee verschillende netten. De capaciteit groeit tegen 2021 met bijna 300 leerlingen.





De Kleine Wereldburger aan de Generaal De Wetstraat startte elf jaar geleden als Steinerschool met twee kleuterklasjes, toen nog in de Sint-Erasmusstraat. Ze was een initiatief van ouders die geen plek vonden in een school van hun voorkeur. Met groot succes: vandaag lopen er al 206 kleuters en lagereschoolkinderen rond. "We barsten uit onze voegen", zegt directeur Samira Azeroual. "We moeten snel kunnen groeien tot 250 leerlingen. We hebben nood aan een extra klaslokaal, beter sanitair en een grote zaal om te bewegen en toneel te spelen."





De Esdoorn aan de Vinçottestraat ligt aangeschurkt tegen de achterzijde van De Kleine Wereldburger. De school telt momenteel 472 leerlingen en wil op termijn naar een aantal van 720. Er zullen dan per leerjaar drie klasjes van 24 leerlingen zijn. Directrice Pascale De Pauw is blij met de samenwerking. "We hebben van onze refter klassen moeten maken. Straks kunnen we onze kinderen opnieuw het broodnodige comfort geven."





Hindernissen

Het stedelijk net (AGSO) hoest 1,276 miljoen euro op, de vzw van De Kleine Wereldburger moet 912.000 euro bijdragen aan de nieuwbouw die op het terrein van de twee scholen wordt opgetrokken. "Het was een traject met hindernissen", erkent Samira Azeroual. Stedenbouw had veel opmerkingen. De architect hertekende de plannen, maar het bleef te duur. Na een afslanking van het ontwerp moest nog één horde worden genomen: de erfpacht van het Stedelijk Onderwijs (op het stuk grond van De Esdoorn) overdragen aan de twee scholen. Dat is nu in orde.





Speelplaats op dak

Onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld): "Er was gewoon te weinig plaats voor beide scholen om op hun eentje uit te breiden. De enige oplossing was een gedeelde nieuwbouw op de perceelgrens. De Esdoorn zal het dak van het gebouw kunnen gebruiken als speelplaats. Uit het budget voor capaciteitsuitbreiding in de scholen leggen we 250.000 euro bij. Een gebouw in een omsloten gebied dikt immers het kostenplaatje aan. Zonder dat kwart miljoen zou de bouw er niet komen."





"We hebben samen één groot doel", zo verwoordt Samira Azeroual het project van De Esdoorn en De Kleine Wereldburger. "De leerkansen van de Borgerhoutse kinderen verhogen."





Als alles meezit, kan de bouw starten in 2020 en worden opgeleverd tegen 1 september 2021.