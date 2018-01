Start to Run voor alle niveaus 26 januari 2018

02u42 0

Op dinsdag 30 januari ('t Keerpunt) en op maandag 12 februari (Te Boelaarpark) start Brabo Atletiekclub met verschillende loopcursussen in Borgerhout. Afhankelijk van het niveau kiest u voor Start to Run, Keep on Running of 10 Miles. Het doel is om na 12 weken de gewenste afstand te lopen, 5, 10 of 15 kilometer, op een matig tempo. Aan 't Keerpunt vinden de lessen plaats op dinsdag om 17 uur en zaterdag om 10 uur. In Te Bloelaerpark vinden de lessen plaats op maandag, woensdag en vrijdag om 20 uur. (NBA)





Inschrijven kan via www.ac-brabo.be/start-to-run.