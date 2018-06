Stadsfestival Borgerrio met België-Tunesië op groot scherm 22 juni 2018

Op en rond de Turnhoutsebaan vindt zaterdag de 12de editie van het kleurrijke stadsfestival Borgerrio plaats. Naast de vele optredens en de bekende Borgerrio Parade, wordt ook de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Tunesië op groot scherm getoond.





De parade trekt van 15.30 uur tot 17 uur en van 17.30 tot 19 uur over de Turnhoutsebaan. Ze bestaat uit murga-groepen, fanfares, Batucada's en Ghanese Chiefs.





Ook de Borgerhoutse Miss Belgium 2018 Angeline Flor Pua rijdt op de heenweg in een paradewagen mee. Het hoofdpodium staat dit jaar op het Laar door de werken op het Moorkensplein. Om 17 uur zal rapster MC Lily haar nieuwste rap over Borgerhout brengen.





Nieuw dit jaar is het reuzenscherm van 25 vierkante meter op het Laar waarop om 14 uur de WK-match van de Rode Duivels tegen Tunesië wordt uitgezonden. Bezoekers kunnen hun pmd en restafval aan 50 afvaleilanden gescheiden achterlaten. Op het Laar worden plastic bekers verbannen: drank wordt daar geschonken in biologisch afbreekbare bekers, die bezoekers kwijt kunnen in leeggoedautomaten.





Op de Turnhoutsebaan tussen de Eliaertsstraat en het Laar verrassen EcoHuis Antwerpen en Proper Borgerhout de bezoekers met straatanimatie, kunstige kauwgomborden en duurzame standhouders. (ADA)