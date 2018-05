Stad weigert subsidie voor campagne 'Ieders Stem telt' 29 mei 2018

De campagne 'Ieders Stem Telt' van Samenlevingsopbouw en een aantal middenveldorganisaties krijgt in Borgerhout geen subsidie van de stad. Districtsvoorzitter Stéphanie Van Houtven (sp.a) vindt dat 'onbegrijpelijk'.





Met de campagne trekt Samenlevingsopbouw naar heel wat lokale evenementen. "We vinden het belangrijk dat in ons district bewoners laagdrempelig worden geïnformeerd over problemen als de wachtlijst voor sociale huurwoningen, water- en energiefacturen, de zoektocht naar werk en hulp van het OCMW", zegt Van Houtven. "Helaas mailde de financieel directeur van de stad ons vrijdag dat we naast de gevraagde 5.000 euro subsidie grijpen. De uitleg: het is Vlaamse materie, geen districtsbevoegdheid. Ik schrik van die reactie. Het lokale niveau staat het dichtst bij de burger. Inspraak is essentieel." Het districtsbestuur wil dan ook 'Ieders Stem Telt' zelf financieel steunen. (PHT)