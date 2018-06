Stad stelt grond ter beschikking voor uitbreiding scholen 16 juni 2018

02u50 0 Borgerhout De stad Antwerpen stelt het verlaten perceel in de Kerkstraat in Borgerhout ter beschikking aan de scholen Sint-Norbertus Groenstraat en Instituut Maria Stella.

Zo kunnen zij na vijftien jaar eindelijk starten met de broodnodige capaciteitsuitbreiding. Het terrein ligt al jaren braak nadat een projectontwikkelaar er geen appartementen op mocht bouwen. Omdat de school geen geld had om de grond te kopen, maakte schepen van Onderwijs Claude Marinower in 2015 18 miljoen euro vrij voor de aankoop van gronden en gebouwen met ook op de realisatie van onderwijsplaatsen. Voor de kavel in de Kerkstraak betaalde de stad 1.275.000 euro. Beide scholen krijgen 40 jaar erfpacht over de grond. Hierdoor kan basisschool Sint-Norbertus Groenstraat uitbreiden met 96 plaatsen en instituut Maria Stella St.Agnus. St. Agnus kan starten met een secundaire school met zes klassen. Er zal een architectenwedstrijd uitgeschreven worden voor het ontwerp van de nieuwe gebouwen.Omdat er nood is aan sportinfrastructuur bekijkt de stad of het mogelijk is om een semi-ondergrondse sporthal te bouwen op het Moorkensplein of de ingebruikname van een verlaten sporthal in de Dambruggestraat. "Die gesprekken lopen", besluit Marinower. (ADA)