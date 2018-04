Stad opent vijftiende buurtfietsenstalling 04 april 2018

De stad Antwerpen heeft de vijftiende buurtfietsenstalling geopend. In de Delfstraat ter hoogte van huisnummer 12 biedt de afgesloten inpandige fietsenstalling ruimte voor 32 fietsen en drie bakfietsen. Op dit moment zijn er nog dertig plaatsen beschikbaar. Een maandabonnement kost 5,45 euro per fiets of 10,88 euro per bakfiets. Wie een plaats wil huren, doet een aanvraag via buurtparkeren@mpa.antwerpen.be of op het nummer 03 338 21 85. De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. De buurtfietsenstallingen zijn bedoeld voor Antwerpenaars die thuis geen garage of berging hebben waar ze hun fietsen kunnen stallen. Buurtparkeren Antwerpen beheert ondertussen 760 fietsstaanplaatsen verdeeld over 15 buurtfietsenstallingen en 23 fietstrommels, waarvan meer dan tachtig procent verhuurd is. Wie geschikte ruimtes kent voor nieuwe buurtfietsenstallingen of buurparkings, kan dat altijd doorgeven via buurtparkeren@mpa.antwerpen.be. (ADA)