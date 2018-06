Stad op 2 juli eigenaar bpost-gebouw 13 juni 2018

De stad zal op 2 juli de akte ondertekenen voor de aankoop van het bpost-gebouw in de Wilgenstraat, goed voor 1,3 miljoen euro. Op dit moment is bpost nog enkele werken aan het uitvoeren aan de toegang tot het gebouw. Pas als die werken afgerond zijn, zal de akte verleden worden. Bpost zal zelf nog een deel van het gebouw ter beschikking krijgen om zijn diensten in onder te brengen. Welke invulling de rest van het gebouw krijgt, naast een kinderopvang, is nog niet duidelijk. Wel zal die invulling moeten matchen met die kinderopvang. (ADA)