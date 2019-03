Staat je wagen vaak stil? Deel hem met je buren via Dégage! Borgerhoutenaar en districtsschepen wil nieuw autodeelsysteem naar Borgerhout halen David Acke

11 maart 2019

13u23 0 Borgerhout Dégage! komt binnenkort mogelijk naar Borgerhout. Dat is een nieuw deelsysteem waarbij particulieren hun wagen delen met andere buurtbewoners. Anders dan de traditionele autodeelsystemen werkt het systeem op basis van vrijwilligers. Wie een auto wil gebruiken, krijgt de sleutels rechtstreeks overhandigd van de eigenaar van de wagen.

Naast Poppy en Cambio is Antwerpen binnenkort een nieuw autodeelsysteem rijker. Borgerhoutenaar en districtsschepen Ben Van Duppen wil Dégage! graag naar Borgerhout halen. Het systeem is erg populair in Gent en telt in heel Vlaanderen al zo een 1.800 gebruikers en 180 deelauto’s. Anders dan de gekende deelsystemen werkt Dégage! met wagens van particulieren. Je deelt met andere woorden je eigen wagen met andere bestuurders en het zijn vrijwilligers die de hele administratie op zich nemen.

“De parkeerduk in Borgerhout is torenhoog,” zegt Ben, “het duurt vaak heel lang voor je een parkeerplaats gevonden hebt en het is nog maar de vraag of de kleinere parkeerzones die vanaf 1 april in voegen gaan dit probleem niet erger gaan maken. Tegelijk staan zeer veel auto’s voor lange tijd stil op straat omdat ze weinig gebruikt worden.” Een probleem waar de districtsschepen zelf mee te kampen heeft. “Sinds december vorig jaar zit mijn vriend voor lange tijd in het buitenland voor zijn werk en staat onze auto het grootste deel van de tijd stil”, zegt hij, “Ik zocht naar bestaande autodeelsystemen in Antwerpen, maar die zijn ofwel commercieel en duur, ofwel vrij gesloten. Met Dégage! kunnen we bouwen aan een grote en flexibele autodeelvloot zodat meer mensen de stap naar autodelen kunnen maken, autokosten kunnen delen en samen de parkeerdruk tegengaan.”

Sleutel van buurman

Ieder lid van het systeem heeft toegang tot de hele autovloot en betaalt een voordelig kilometertarief volgens de gemiddelde reële kost van autogebruik. Alle auto’s zijn van particuliere eigenaars, zij krijgen de exacte kost terugbetaald voor elke gedeelde kilometer en ontleners kunnen deelauto’s gebruiken tegen een eerlijke prijs. “Dankzij het online reservatiesysteem gebeurt bijna alle administratie digitaal en centraal via de vrijwilligersorganisatie. Toch blijft het persoonlijk contact. De sleutel wordt nog handmatig overhandigd, je krijgt de sleutel dus van buren of stadsgenoten,” legt de Borgerhoutenaar uit.

Woensdag 13 maart om 20 uur vindt een eerste infomoment plaats in Borgerhout. Wie als ontlener van start wil gaan, kan de avond zelf lid worden. “Traditioneel vinden de sessies plaats bij de ontleners thuis, dus ook deze”, lacht Van Duppen, “maar ik voel veel enthousiasme met meer dan honderd geïnteresseerden op het Facebookevenement, dus ik ben er zeker van dat er nog momenten gaan volgen.” Inschrijven en meer informatie: www.degage.be/infosessie.