Spelplezier aan Luisbekelaar en Koxplein 06 februari 2018

Ook deze krokusvakantie zijn de Speltrappers van Borgerhout weer paraat, een vrolijke bende animatoren. Elke schoolvakantie trekken ze naar de pleintjes in uw buurt om plezier te maken met kinderen tussen 4 en 12 jaar. De Speltrappers zorgen voor een gevarieerd gratis aanbod aan sport-, spel- en knutselactiviteiten. Tijdens de krokusvakantie strijken de Speltrappers elke namiddag neer naast de sporthal op Luisbekelaar en op het Koxplein. U herkent hen aan de rode bakfietsen vol spelmateriaal en kledij van 'Jeugddienst Borgerhout'. Inschrijven is niet nodig en iedereen is vrij om te komen en gaan wanneer hij of zij wil. (NBA)