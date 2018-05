Speelfontein komt maar niet 01 juni 2018

Het dossier voor een nieuwe fontein in het Te Boelaerpark raakt maar niet uit het slop. In 2014 werd er al een dossier opgestart voor een nieuwe speelfontein met behulp van het wijkbudget maar omdat er niet overeen werd gekomen over het ontwerp, werd het dossier naar het district gestuurd. Vorige maand bleek er wat schot in de zaak te komen maar het district vond nog geen aannemer die mee in zee wilde gaan.





De geplande oplevering tegen de zomer, lijkt nu utopisch. (NBA)