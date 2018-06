Sp.a: " Borgerhout het gelukkigste district maken" 20 juni 2018

Sp.a Borgerhout heeft haar programma en haar lijst voor de districtsraadsverkiezingen voorgesteld. Centraal staat het vergroten van het 'Bruto Borgerhouts Geluk'. Verkeersveiligheid, propere en autoluwe straten staan op de lijst van prioriteiten. Sp.a wil meer Toekomststraten, minstens een boom per gezin en herbruikbare draagtassen in alle winkels. Van de 25 kandidaten zijn er 18 nieuwkomers. Lijsttrekker is districtsburgemeester Stephanie Van Houtven. Op plaats 2 staat oud-districtsraadsvoorzitter Farid Hemdane. De top 5 wordt verder gevormd door de 19-jarige Aïssatou Cissé, voorzitter sp.a-Borgerhout Koen Van Roey en Mohamed Zougagh, actief binnen Steunproject vzw. Lijstduwers zijn sp.a-Antwerpen-ondervoorzitter Annemie Verbeiren en districtsraadsvoorzitter Aotman El Guazani. (BJS)