Sociale woningen worden gestript 05 april 2018

02u37 0 Borgerhout De 64 sociale woningen in de Berchemlei in Borgerhout krijgen een stevige renovatie. De woningen worden volledig gestript en de ruimte wordt anders ingedeeld. De werken zouden eind volgend jaar klaar moeten zijn.

De sociale woningen aan de Berchemlei zijn gebouwd in 1958 en zo zien ze er - eerlijkheidshalve - ook uit. De appartementjes van sociale verhuurder 'De Ideale Woning' waren dan ook toe aan een stevige renovatie.





"In 2000 werd er al eens gerenoveerd en geïsoleerd. Maar ondertussen zijn we opnieuw 18 jaar verder en zijn de normen nog verstrengd. We hebben dan besloten om het gehele gebouw te strippen en er een nieuwe invulling aan te geven. Eind vorig jaar zijn de laatste huurders vertrokken. Deze mensen hebben wel de optie om terug te keren als het project af is", zegt Peter Vande Sompele van De Ideale Woning.





Het project kreeg ook subsidies. "Europa daagt ons uit om op vlak van isolatie een zo energiezuinige woning te bouwen. Wij doen meer dan de huidige normen ons opleggen en Europa subsidieert die meerkost. In totaal is het een project van zo'n 5,1 miljoen euro." Opvallend: de sociale verhuurmaatschappij gaat van 64 woningen naar 52. "We hebben er voor gekozen om vooral op de benedenverdiepingen, grotere woningen te creëren met een klein tuintje voor gezinnen met kinderen. Daarom zullen er inderdaad minder woningen zijn." De renovatie zal ongeveer 1,5 jaar duren, de oplevering is gepland voor eind 2019. (NBA)