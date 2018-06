Sinksenfoor ontvangt cast Familie en Buurtpolitie 04 juni 2018

02u35 0

De Sinksenfoor gaat de derde week in op Spoor Oost. Op een eerste schatting van het aantal bezoekers is het nog even wachten. Dat het geen recordjaar wordt, wist de organisatie al langer. "Pinksteren valt vroeg dit jaar, waardoor we de studenten mislopen. Zij zitten volop in de blok voor de examens van juni", klinkt het. Publiekstrekker dit jaar is de Tower, de 85 meter hoge attractie, waarbij de bezoeker verschillende vrije vallen achter elkaar beleefd. "Mensen staan aan te schuiven om die attractie te kunnen beleven." De trouwe foorkramer merkt ook een nieuwe tendens. "De trouwe bezoeker van de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken vindt na vier jaar de weg ook naar Spoor Oost." Volgende zondag komt de cast van Familie en de Buurtpolitie langs op de kermis vanaf 15 uur. De Sinksenfoor loopt nog tot en met zondag 24 juni. (ADA)