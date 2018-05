Sinksenfoor is geland op Spoor Oost 15 mei 2018

02u57 0 Borgerhout Vier dagen nog en dan barst de Sinksenfoor in alle glorie los op Spoor Oost in Borgerhout. De foorkramers zwoegen zich dezer dagen te pletter om alle 143 attracties op tijd klaar te krijgen. Een van de blikvangers is de Tower. Die moet 95 meter hoog worden.

De Sinksenfoor telt af naar haar vierde editie in Borgerhout. Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foornijveraars, is in zijn nopjes. "Er wordt mooi weer voorspeld en we hebben alweer enkele nieuwigheden." Maandag was alvast de opbouw gestart van de duizelingwekkende Tower. Voor je straks instapt, weet je best waaraan je begint. De eigenaars van de attractie beloven een vrije val van 140 kilometer per uur waarbij je naar de grond kijkt. Ook aan de rotor en de XXL, twee andere klassiekers, werd al gebouwd.





Victor

Voor een hartig tussendoortje kun je altijd naar een van de vele eetkramen trekken. Vlasselaerts: "Bij 'Victor' zorgen ze voor een primeur. Nooit eerder was zo'n kraam negen meter hoog. Ze doen dat met een bijzonder systeem, want tijdens het transport over de weg mag je niet hoger gaan dan vier meter."





Hangar 19

Ook de voormalige Hangar 19 van de Scheldekaaien speelt een rol op de foor. Vlasselaerts is er blij mee. "Als het dak erop ligt, kunnen we er met onze woonwagens droog staan. Tof van de stad: super dat ze die inspanning leveren."





(PHT)