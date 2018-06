Scootmobiel rijdt over pechstrook E313 13 juni 2018

Een opvallende figuur maandagmiddag op de E313 tussen de Antwerpse Ring in Borgerhout en de afrit Wommelgem. Een man reed er met zijn scootmobiel over de pechstrook richting Wommelgem. Verscheidene voorbijrijdende automobilisten hadden zich al verbaasd over de ongewone weggebruiker. Het waren uiteindelijk agenten van de lokale politiezone Geel-Laakdal-Meerhout die rond 12.30 uur ingrepen. Zij waren van Antwerpen op weg naar het politiekantoor in Geel toen ze de scootmobiel passeerden op de E313. Ze deden de man stoppen, en brachten hem in veiligheid. De agenten plaatsten ook de nodige signalisatie om een aanrijding met de 'geparkeerde' scootmobiel te voorkomen. Agenten van de federale wegpolitie kwamen ter plaatse om de man naar huis te brengen. Het is niet duidelijk hoe de man daar was terecht gekomen. (JVN)