Roma opent gratis fietsenstalling tijdens concerten 25 augustus 2018

02u46 0

De Roma biedt zijn bezoekers vanaf dit seizoen een gratis fietsenstalling aan. Die bevindt zich op 150 meter van de concertzaal op de parking van Modelbouw Baillien. Met de opening van de fietsenstalling, goed voor 126 fietsen, wil De Roma zoveel mogelijk bezoekers aansporen om met de fiets naar Borgerhout te komen. "Ongeveer 35 procent van onze bezoekers woont in een straal van 10 kilometer binnen De Roma", legt algemeen coördinator Danielle Dierckx uit. "Met de opening van de stalling willen we hen een comfortabele en veilige parkeerplaats voor hun fiets aanbieden. Veel van onze bezoekers komen vandaag al met de fiets, waardoor het bij drukke concerten soms zoeken is naar een plaatsje. Met de gratis fietsenstalling komen we hen tegemoet. Daarnaast hopen we ook meer mensen te overtuigen om de fiets te nemen. Bijvoorbeeld mensen met een elektrische fiets, voor wie het ontbreken van een veilige stalplek tot voorheen een drempel vormde." De fietsenstalling opent een uur voor de voorstelling en sluit een uur erna. Tijdens de voorstelling wordt de stalling afgesloten. (ADA)