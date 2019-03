Rode Kruis Borgerhout staat op straat: “Hopeloos op zoek naar nieuwe locatie” Sander Bral

15u04 0 Borgerhout Het Rode Kruis staat op straat. De afdeling Borgerhout van de hulpverleningsorganisatie ziet zijn huurcontract met Zaal Pax aflopen en kan niet langer blijven. Voorlopig zijn de activiteiten verhuisd naar de afdeling Antwerpen maar daar is eigenlijk geen plaats. “Wij zijn hopeloos op zoek naar een nieuwe locatie.”

De afdeling Borgerhout van Rode Kruis-Vlaanderen is opnieuw moeten verhuizen. De lokale tak van de hulpverleningsorganisatie opereerde al 116 jaar vanuit Borgerhout. Tot vorige week zaterdag, toen het haar activiteiten noodgedwongen moest verplaatsen naar het provinciaal gebouw van het Rode Kruis op de Belgiëlei in Antwerpen.

“Al 14 jaar op de sukkel”

“We zijn eigenlijk al veertien jaar op de sukkel”, zegt verantwoordelijke Arno Pauwels. “We hebben in een lokaaltje in de Bakkerstraat gezeten en in een garage in de Melaertsstraat zonder sanitair. In de Florastraat hebben we ooit op de dure privémarkt gehuurd maar je moet je de vraag stellen of het geld dat mensen ons doneren om anderen te helpen, naar een privéhuurder moet vloeien. Wij kunnen het verantwoorden om onze giften en opbrengsten van acties te investeren in medicijnen, kompressen en zelfs ziekenwagens. Maar een privéwoning met een mooie tuin? Dat kunnen en willen we niet goed praten.”

“De laatste jaren betaalden we de Kerkfabriek een vergoeding voor Zaal Pax in de Sterlingerstraat. Die overeenkomst is nu afgelopen. Heel erg rouwig zijn we daar niet om, want dat zaaltje was helemaal niet in orde, de elektriciteit hangt er met haken en ogen aan elkaar, de brandveiligheid werd afgekeurd door de brandweer en sanitair was er ook al niet. Maar we staan nu dus wel op straat en dat willen we uiteraard ook niet.”

Noodoplossing

De afdeling Borgerhout moest vorig weekend noodgedwongen haar activiteiten naar de Belgiëlei verhuizen waar de provinciale en de afdeling Antwerpen Stad zitten. “Het gaat om een tijdelijke noodoplossing want daar is geen plaats voor ons”, zucht Pauwels. “Bovendien willen we in Borgerhout blijven. We zijn hopeloos op zoek naar een nieuwe locatie om ons werk verder te zetten. Naast de gekende hulpverleningstenten op festivals en evenementen organiseren onze vijftig vrijwilligers ook opleidingen eerste hulp en engageren ze zich voor sociale activiteiten zoals Zorgbib om mensen in rust- en verzorgingstehuizen uit de eenzaamheid te halen met een toffe babbel en een goed boek.”

Garage nodig

De Rode Kruisafdeling ging voor haar huisvestingsprobleem ook bij de stad aankloppen. “Wij willen het Rode Kruis absoluut helpen om een nieuwe locatie te vinden”, benadrukt stadswoordvoerder Dirk Delechambre. “We zoeken binnen ons eigen patrimonium en dat van het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten, AG Vespa. De zoektocht is extra lastig door de noden van het Rode Kruis. Ze willen in Borgerhout blijven, ze hebben een garage nodig voor hun ambulances en er moet ook een lokaal zijn om opleidingen te kunnen geven. We hebben nog geen geschikte locatie gevonden voor het Rode Kruis, ook op de privémarkt is er niet meteen iets te vinden. We vinden het als stad belangrijk om plaats te voorzien voor hulpverleningsorganisaties. Maar het zal wachten zijn op een opportuniteit.”