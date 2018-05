Reuzenstoet zoekt 30 nieuwe reuzen 12 mei 2018

De jaarlijkse Reuzenstoet zou graag 30 nieuwe reuzen verwelkomen.Daarvoor is ze nog op zoek naar verenigingen, scholen, straatcomités of organisaties die de handen uit de mouwen willen steken. Reuzen vzw in Borgerhout wil daarbij helpen. Verenigingen kunnen zo de Reuzestoet aangrijpen om hun werking te tonen aan het grotere publiek in Borgerhout. Reuzen vzw stelt gratis zijn atelier ter beschikking en zij geven ook technisch advies en ondersteuning. Zo helpen ze bij het opmaken van een bouwplan. Op 22 september moet de reus af zijn om mee te lopen tijdens de stoet. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.reuzenstoet.be. (NBA)