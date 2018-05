Reuzenloop is aan zesde editie toe 09 mei 2018

De zesde editie van de Reuzenloop in Borgerhout gaat zondag dwars door vijf gebouwen: muziekcentrum Trix, cultuurhuis Rataplan, de Sint-Annakerk, Open School Antwerpen en de Floraschool. Zowel start als aankomst zijn op het Terloplein waar op dat moment een groot buurtfeest aan de gang is, met muziekoptredens, kinderanimatie en eten. De Reuzenloop biedt een parcours van 4, 8 en 12 kilometer en een gratis Kidsrun. Inschrijven kan nog steeds, ook ter plaatse en op de dag zelf.





Nieuw in het aanbod sinds vorig jaar is een aflossingsloop van 12 km, waarbij 3 lopers elk 4 van de 12 km afleggen. Wie wil lopen voor het goede doel, kan bij zijn inschrijving een gift naar keuze aan Al Ikram doneren. Al Ikram is een Borgerhoutse hulporganisatie die zich inzet om armoede in Antwerpen te bestrijden. (ADA)