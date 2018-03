Reuzenloop eindigt met Terlopleinfeest 22 maart 2018

De Reuzenloop gaat op zondag 13 mei opnieuw door vijf Borgerhoutse gebouwen én de Sinksenfoor. Het parcours van de Reuzenloop is intussen uitgegroeid tot een mini Urban Trail met passages dwars door onder andere het Muziekcentrum Trix, Rataplan en de Sint-Annakerk, en langs de Sinksenfoor in opbouw. Het parcours van 4 km is een haalbare afstand voor beginnende lopers; de 8 en 12 km zijn weggelegd voor de meer geoefende loper. Er is ook een estafetteloop en een kidsrun. De dag wordt afgesloten met het Terlopleinfeest.