Reuzen zoeken nieuwe vriendjes 26 mei 2018

02u49 0

De Borgerhoutse reuzen Reus, Kinnebaba, Reuzin en Dolfijn zijn op zoek naar nieuwe vriendjes. Op 22 september trekt de traditionele Reuzenstoet opnieuw door de straten van Borgerhout. Het district Borgerhout roept scholen, clubs en verenigingen op om zelf ook een grote reus in elkaar te steken om mee te lopen in de stoet. Zo kan je je eigen vereniging ook in de kijker werken. Zo is er een koor dat een reus zal bouwen uit allerlei muziekinstrumenten. Tijdens de optocht kan je samen met je reus ook een dansje doen, liedjes zingen, iets uitbeelden in aangepaste kledij, noem maar op. In de aanloop naar de stoet mag je gratis gebruik maken van het atelier, het technisch advies en de goede raad van het team van reuzenbouwers. Wie dat wil, kan ook een houten frame op wielen van twee, drie of vier meter lenen als geraamte voor zijn reus. Wie een constructieteam bij elkaar heeft, kan mailen naar Wietse en Koen op reuzenstoetborgerhout@gmail.com. (DILA)