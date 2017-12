Reuskens openen Wintervuur WINTERFESTIVAL NOG TOT EN MET 6 JANUARI OP SPOOR OOST DAVID ACKE

02u37 0 Laenen De Reuskens Reus, Dolfijn, Reuzin en Kinnebaba groeten de bezoekers van Wintervuur. Borgerhout Het winterfestival Wintervuur werd gisteren officieel geopend op Spoor Oost. Het is de eerste keer dat Wintervuur naar Borgerhout komt en daarom werden de vier Borgerhoutse Reuskens speciaal uit hun winterslaap gehaald om het festival te openen. Nog tot en met 6 januari zal Spoor Oost in het teken staan van circus, theatervoorstellingen, concerten en uiteraard heel wat speciale vuurinstallaties.

De Borgerhoutse Reuskens zijn uitzonderlijk ontwaakt uit hun winterslaap om het winterfestival Wintervuur officieel te openen. Normaal komen Reus, Reuzin, Dolfijn en Kinnebaba enkel een dag in september naar buiten. "Het is de eerste keer dat Wintervuur naar Borgerhout komt en daar zijn wij heel fier op. Voor die gelegenheid mochten de gezichten van Borgerhout natuurlijk niet ontbreken", vertelt Stephanie Van Houtven, districtsvoorzitter Borgerhout. Elke reus vertrok van op een andere plek in Borgerhout vergezeld door tientallen mensen met een fakkel om rond 18 uur allemaal samen te komen op Spoor Oost.





Laenen Ook deze vuurspuwende constructie ontbrak niet op het feestje op Spoor Oost.

Slaapwagons

De reuzen werden opgewacht door honderden mensen met heel wat kinderen. Zij gaven hun ogen de kost en zwaaiden enthousiast naar de Reuskens. Nadat ze het vuur van Wintervuur hadden aangestoken vertrokken de reuzen naar speciale slaapwagons waar ze tot het einde van Wintervuur zullen verblijven. Het koor Notches uit Borgerhout zong de reuzen naar dromenland met het liedje 'Slaap als een reus'. "Op zes januari worden de reuzen weer gewekt. Dan zullen ze samen met de Drie Koningen taart aansnijden voor de Borgerhoutse bevolking", aldus Van Houtven. Eens de Reuskens sliepen, was het aan Spiral Consort om de reeks voorstellingen in gang te blazen en zwengelde fanfare 't Akkoord samen met Majoretski het feest verder aan.





Laenen Kinderen kijken geboeid naar het werk van een smid.

Glasblazer

Speciaal voor het festival wordt de site van Spoor Oost tijdelijk omgedoopt tot Wintervuurplein. Die naam is ook niet zo verwonderlijk. Heel wat van de te beleven attracties staan in het teken van vuur. Zo geven twee smidsen het beste van zichzelf en toont glasblazer Frederik Rombach hoe mooie glazen attributen ontstaan. Kinderen bliezen de longen uit hun lijf om mooie sculpturen uit het gloeiende glas te krijgen. El Juntacadaveres nam bezoekers in The Barn mee op muzikale reis naar Zuid-Amerika.





Nog tot 6 januari kan je op het Wintervuurplein terecht voor heel wat optredens en activiteiten. Voor sommige van die activiteiten zijn tickets nodig, andere zijn dan weer gratis te bezoeken. Het volledige programma vind je op www.wintervuur.be.