Restaurant De Roma zal AMOR heten ADA

07 december 2018

11u59 0 Borgerhout Het nieuwe café-restaurant van De Roma zal AMOR heten, het spiegelbeeld van Roma. AMOR komt in het pand naast de zaal en zal plaats bieden aan 100 couverts. De opening staat gepland in het voorjaar van 2019.

Met AMOR koos De Roma voor een naam die veel ladingen dekt. “AMOR betekent liefde voor lekker eten en drinken. AMOR staat voor een plek van verbinding, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en genieten. AMOR betekent ook respect voor elkaar en de natuur, voor duurzame producten en fair trade. AMOR en ROMA zijn onlosmakelijk verbonden, naast elkaar, als broer en zus,” vertelt directeur Danielle Dierckx.

Met de opening van het café-restaurant wil De Roma een extra service bieden aan concertgangers die snel een hapje willen eten, maar het zal ook een plek zijn voor mensen die gezellig en uitgebreider willen tafelen. Voor bezoekers die enkel iets willen drinken, komt er een bar. “We investeren heel bewust in de Turnhoutsebaan, de buurt die ons zo nauw aan het hart ligt. AMOR vormt een mooie aanvulling op het bestaande horeca-aanbod”, aldus Dierckx.

In samenwerking met i.s.m.- architecten en Michiel Thys, bekend van café-restaurant Walvis in Zurenborg, wordt er momenteel volop getimmerd aan de renovatie en inrichting van het 450 vierkante meter grote pand. De komende weken wordt het dak verstevigd, lichtkoepels vervangen, het sanitair geïnstalleerd en de elektriciteit in orde gebracht. Daarna volgen een toog en een keuken. Er lopen volop gesprekken met chef-koks en De Roma bekijkt met verschillende sociale economie- en opleidingsprojecten op welke manier ze kunnen samenwerken.