Relschopper scheldt agente uit voor "hoer" 02u42 0

Het openbaar ministerie heeft dinsdag tien maanden cel en 800 euro boete gevorderd voor Ismail O. De man had in de zomer van 2015 een Antwerpse politieagente uitgescholden voor "hoer" en haar een elleboogstoot gegeven, nadat hij betrapt werd op het beschadigen van auto's op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De agenten kregen de man uiteindelijk met veel moeite in de combi. Hij werd een dag later vrijgelaten en kreeg een schriftelijke waarschuwing van het parket.





Twee jaar later bedreigde hij een agent met de dood na een identiteitscontrole. Hij riep naar een inspecteur dat hij hem "kapot ging maken", en de beklaagde maakte daarbij met zijn vinger een snijbeweging over zijn keel.





Ismail O. laat verstek gaan op zijn proces. Vonnis op 20 februari. (PLA)