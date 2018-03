Rapster Liliane (66) verbaast zaal én jury BORGERHOUTSE IS OUDSTE KANDIDAAT 'BELGIUM'S GOT TALENT' JONATHAN BERNAERTS

23 maart 2018

02u55 0 Borgerhout 'MC Lily' is nu al dé sensatie van

Belgium's Got Talent. Met haar 66 jaar is Liliane Simons uit Borgerhout de oudste kandidaat van het seizoen. Ze pakt vriend en vijand in met een zelf





geschreven rapnummer over diversiteit. "Als je een boodschap hebt, moet je die uitdragen."





Liliane 'MC Lily' Simons is in Antwerpen al langer een fenomeen. Wie het afgelopen najaar op 'De Slimste Mens Ter Wereld' afstemde, zag de krasse dame al rappend huis-, tuin- en keukentips geven. Eerder was Liliane ook te zien in het praatprogramma 'Van Gils & Gasten', waar ze samen met haar buurman, acteur Pieter Embrechts, een song over de Turnhoutsebaan bracht.





Diversiteit

Vanavond is Liliane op VTM te zien in de talentenshow 'Belgium's Got Talent', waar ze zaal en jury verbaast met een zelfgeschreven rapnummer over diversiteit.





"Het waren mijn zus en haar dochters die op sociale media hadden gezien dat VTM naar kandidaten zocht", zegt Liliane.





"Ze vonden dat ik moest meedoen. Ik heb ik niet lang geaarzeld. Ik wil dat mijn songs zoveel mogelijk mensen bereiken. En hoe doe je dat beter dan op televisie te komen? Ik rap over belangrijke thema's zoals diversiteit en verdraagzaamheid. Ik vind onze samenleving vaak veel te koud en onverschillig."





Liliane werd afgelopen zomer al in Vilvoorde verwacht voor een auditie. Ze slaagde met verve en mocht daarom aantreden in de eerste ronde van 'Belgium's Got Talent' in de Antwerpse Stadsschouwburg. "Of ik naar de tweede ronde mag? Dat ga ik nog niet verklappen", lacht Liliane. "Wel kan ik vertellen dat de sfeer in de schouwburg opperbest was. Ik maakte eerst een grapje en kreeg daarna met mijn rapnummer over diversiteit het publiek snel op mijn hand."





Met haar leeftijd én haar keuze voor het hiphopgenre mag je Liliane gerust het buitenbeentje van dit seizoen van de talentenjacht noemen. "Natuurlijk kom je niet elke dag een 66-jarige tegen die zich aan rapmuziek waagt", zegt Liliane. "Maar eigenlijk vind ik die heisa over mijn leeftijd een beetje belachelijk. Ik wil bewijzen dat je op je 66ste nog lang niet afgeschreven bent. Integendeel. Ik doe wat ik graag doe en geniet er elke dag van."





Geleerd bij Post

De liefde voor het hiphop genre ontstond zo'n vijftien jaar geleden, toen Liliane bij de Post werkte.





"Op een gegeven moment werd daar intern gebrainstormd over hoe we het imago van de postmannen konden oppoetsen. Net in die periode had ik op televisie een paar rappers aan het werk gezien en ik dacht: waarom eens geen rapsong maken over de Post? Het rappen heb ik mezelf aangeleerd, maar echt moeilijk was dat niet. Iedereen met een beetje gevoel voor ritme en wat creativiteit kan het. Tijdens een personeelsfeest sloeg mijn nummer aan en achteraf ben ik blijven rappen."





Als het van Liliane afhangt, is ze nog lang niet 'uitgerapt.





Blijven gaan

"Ik blijf doorgaan", zegt ze vastberaden. "Het rappen houdt me jong. Echt waar, nooit eerder in mijn leven had ik zoveel vrienden en vriendinnen van rond de 20 jaar. Woensdagavond trad ik op tijdens een festival in het Oude Badhuis in de Stuivenbergwijk. Nadien vroegen jongeren of ik met hen op de foto wilde. Ik leek wel een superster."