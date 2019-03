Radio Centraal strikt peetvader van Belgische rootsmuziek op bluesfestival Sander Bral

07 maart 2019

14u54 0 Borgerhout Wie blues nauw aan het hart, ligt moet zaterdag 16 maart in Het Oude Badhuis zijn voor de derde editie van Woke Up This Morning. Radio Centraal verwelkomt de peetvader van de Belgische rootsmuziek Walter Broes en zijn The Mercenaries, Hans Mortelmans met band en Bluebird. Nadien wordt er gedanst.

Vorig jaar speelde nationale blueslegende Roland Van Campenhout nog voor een paar honderd man in Het Oude Badhuis op het Stuivenbergplein in Borgerhout. “De vorige twee edities van Woke Up This Morning, genoemd naar het meest voorkomende openingsvers uit de blues, waren zo plezierig dat we voor een derde editie gaan”, klinkt de eenvoudige motivatie bij het organiserende Radio Centraal.

Nieuw dit jaar is het dansfeest na afloop van de concerten. “Ook daar is geen ingewikkelde marktbevraging aan voorafgegaan”, lacht radiopresentator Pieterjan Braet. “De bezoekers waren na afloop van de concerten zo enthousiast dat ze graag wilden blijven dansen. Met een afterparty door onze huisdeejays komen we nu aan die vraag tegemoet.”

Blues Top 50

In 2017 stelde het pas vernieuwde Het Oude Badhuis haar accommodatie graag ter beschikking aan het festival. “Een Antwerps instituut zoals Radio Centraal geniet onze volle steun”, benadrukt coördinator Dave Van Gestel. “De ticketverkoop schenken we integraal aan de lokale radiozender.”

Radio Centraal biedt elke dinsdagavond uitgebreide zendtijd voor blues, soul en roots met bijzondere aandacht voor Belgische artiesten die vandaag actief zijn. De jaarlijkse Blues Top 50 van Radio Centraal wordt traditioneel in verschillende Antwerpse kroegen uitgezonden.

Kaartjes van tien euro voor Woke Up This Morning zijn te koop via de website van Het Oude Badhuis. Aan de deuren betaal je twaalf euro. Het festival start zaterdag 16 maart om 20u.