Rabbadance verzamelt top Afrohouse-dansers in De Roma

07 november 2018

Na twee succesvolle edities in Arenberg en ccBe plant De Roma in samenwerking met Rabbadance en JC Den Eglantier een XXL-versie van AFROBLOOD op 9 februari. Rabbadance is de artiestennaam van de 23-jarige Antwerpenaar David Kingkela. Een danser en choreograaf met Congolose en Angolese roots die in korte tijd zichzelf heeft opgewerkt in de Afroscene met zijn danscollectief Vooddoogang. Vorig jaar won hij op Belgische bodem de Afrohouse Battle Whatsupp in Brussel. Hij staat bekend voor zijn indrukwekkende dansvideo’s op sociale media en staat met zijn collectief Vooddoogang te schitteren in het nieuwe VTM-programma “Dance as one”. De ticketverkoop start vrijdag 9 november om 16u. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Tot en met 30 november kan je een EarlyBird-ticket kopen aan 8 euro.