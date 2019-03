Prikkelende popart in 't Werkhuys ADA

13 maart 2019

10u15 0 Borgerhout Dertien geselecteerde kunstenaars gebruiken beeldende kunst om hun eigen tradities, omgeving en identiteit uit te beelden in de tentoonstelling ‘POPARTE. Prikkelende popart kunst uit Midden-Oosten & Noord-Afrika’. Ze laten zich hiervoor inspireren door de kunstbeweging popart.

De artiesten vervormen banale objecten uit de consumptiemaatschappij of massacultuur tot kunstvoorwerpen. Popart haalt kunst letterlijk van haar voetstuk en dompelt haar onder in de alledaagse popcultuur. De kunstenaars ontleenden hun inspiratie en thema’s aan populaire beeldverhalen zoals tijdschriften, stripverhalen, sociale media en popmuziek. De rode draad in de expositie is de zoektocht naar een eigen identiteit in een geglobaliseerde en consumptiegerichte wereld.

De tentoonstelling vindt plaats in ’t Werkhuys in Borgerhout, Antwerpen van 15 maart tot en met 28 maart 2019. De vernissage van de expo is op donderdag 14 maart om 19 uur. Op weekdagen is de expositie te bezoeken tussen 13 en 20 uur en in het weekend tussen 13 en 18 uur.