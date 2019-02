Politie viseert shishabars op Turnhoutsebaan Sander Bral

25 februari 2019

16u11 0 Borgerhout Het politiewijkteam van Borgerhout, de mobiele eenheid, Douane en Accijnzen, de dienst Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Volksgezondheid en de dienst Brandtoezicht van de Stad Antwerpen hebben zondag samengewerkt om enkele handelszaken op de Turnhoutsebaan te controleren. Er werden vier personen zonder papieren betrapt en één zwartwerker.

De actie gebeurde op drie plaatsen tegelijk op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Er werd vooral gefocust op zogenoemde shishabars. Vier personen zonder geldige verblijfsvergunning werden meegenomen naar het politiekantoor. Eén persoon werd betrapt op zwartwerk. Twee keer werd vastgesteld dat de uitbater diensten zoals televisie of digitale kaartspelen aanbood in een rookkamer, wat illegaal is. Drie keer werd de signalisatie van rookverbod niet correct aangebracht en er werden veertien pv’s opgesteld voor het roken buiten de rookkamer. Nog eens één rookkamer voldeed niet aan de normen en er waren verschillende zaken niet in orde met de brandveiligheid. Nergens was er acuut brandgevaar.