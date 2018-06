Politie lost schot tijdens wilde achtervolging 18 juni 2018

02u24 0 Borgerhout De lokale politie Antwerpen heeft zaterdagmiddag drie verdachten opgepakt na een wilde achtervolging. Onderweg loste een van de agenten ook een schot.

Een wijkteam wilde een wagen controleren omdat de chauffeur een voorlopig rijbewijs heeft en er vier personen in de wagen zaten. De bestuurder gaf plankgas. Dat leidde meteen tot gevaarlijke toestanden, want een vader kon nog net op tijd zijn twee kinderen naar zich toe trekken op het voetpad. Tijdens de korte maar dolle rit haalde de bestuurder hoge snelheden en negeerde ook een rood verkeerslicht. Tijdens de achtervolging werd door een van de agenten ook een schot gelost op de vluchtwagen. "Die heeft de wagen geraakt", vertelt Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. De politie kreeg ook bijstand van de helikopter die boven de stad hing. "De rit eindigde uiteindelijk in de Wetstraat met een kapotte velg. Daar hebben we de drie andere inzittenden kunnen inrekenen." Een vierde man kon vluchten maar is gekend. (VTT)