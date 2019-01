Politie controleert automobilisten in fietsstraten Sander Bral

18 januari 2019

15u42 0

Het verkeersondersteuningsteam in de regio City van de lokale politie controleerde in twee fietsstraten in Borgerhout en Antwerpen-Noord of iedereen zich wel aan de regels houdt. In een fietsstraat mag een gemotoriseerd voertuig geen fietsers inhalen. Het verkeersondersteuningsteam controleerde tijdens de ochtendspits in de Rotterdamstraat in Antwerpen en in de Kattenberg in Borgerhout. In totaal werden 33 bestuurders beboet omdat ze één of meer fietsers inhaalden in de fietsstraat. Eén bestuurder werd gevat toen hij in de verboden rijrichting reed op de Kattenberg en een andere bestuurder kreeg een boete omdat hij zonder geldige kaart parkeerde op een plaats die voorbehouden is voor personen met een handicap. Tot slot kregen zes fietsers de rekening gepresenteerd omdat ze zonder verlichting rondreden.