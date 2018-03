Personeel Atlas vreest ontslagen en trakteert schepen op fluitconcert 30 maart 2018

02u59 0 Borgerhout Het personeel van Atlas heeft net voor sluitingstijd gisteren betoogd. De medewerkers maken zich zorgen na een auditrapport. Zij vrezen opnieuw ontslagen als besparingsmaatregel.

Een tweehonderdtal medewerkers van Atlas, integratie en inburgering, heeft betoogd voor aanvang van de vergadering van de raad van bestuur van de vzw. Het personeel van Atlas vormde een luidruchtige 'erehaag' waar de leden van de raad zich een weg door moesten banen. Vooral schepen voor Diversiteit en Inburgering Fons Duchateau, die voorzitter is van de raad, moest het ontgelden en kreeg een fluitconcert over zich heen. Het personeel vreest vijftien ontslagen na een audit.





Wat de vakbonden het meest frustreert, is dat zij nog geen inzage hebben gekregen in het auditrapport. Toch zegt de vakbond dat er onheilspellende berichten doorsijpelen bij het personeel en dat er ontslagen zullen volgen om het financiële gat van 700.000 euro op te vullen. "Naar het personeel is nooit geluisterd. In een werking waar menselijk contact heel belangrijk is, zou je verwachten dat het personeel toch gehoord wordt?" vindt Tim Lycke van het ACLVB. Maar dat ontkent schepen Fons Duchateau, die voorzitter is van de raad, met klem. Hoe dan ook klaagt het personeel dat het water hen nu al aan de lippen staat na eerdere ontslagen het laatste jaar.





De vakbonden eisen inspraak in de beslissing die genomen wordt op basis van de audit en willen dat de middelen die voor handen zijn behouden worden. (ADA)