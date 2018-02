Peperbus wordt thuishaven van Unizo 22 februari 2018

02u56 0 Borgerhout De Peperbus zal voortaan de thuishaven worden van UNIZO Antwerpen. Na een grondige renovatie en herinrichting wil de ondernemersorganisatie haar kantoren en er een heuse UNIZONE in onder brengen. Hoe dat er exact zal uitzien, wordt de komende maanden verder ontwikkeld.

De kerk van Sint-Jan Evangelist, beter bekend als De Peperbus, krijgt met de komst van UNIZO Provincie Antwerpen in de toekomst een andere bestemming. De ondernemersorganisatie verhuist er, na de restauratie en herinrichting van het beschermde gebouw, haar kantoren naartoe. Tegelijkertijd heeft UNIZO de ambitie om er met een zogenaamde UNIZONE een volledig nieuw ondernemersproject neer te zetten. "Ons doel is om van deze kerk een creatieve broedplaats te maken voor ondernemers en tegelijk een ontmoetingsplek te zijn voor de buurt", verduidelijkt Sofi Van Ussel, directeur UNIZO Antwerpen.





De komst van UNIZO betekent ook meteen een afscheid van de kerk. "De kerk is een geschiedenis van de levende steden en wordt neergezet voor de eeuwigheid. Vandaag krijgt de kerk een nieuwe bestemming en dat blijft toch altijd een beetje een moeilijk afscheid. Het is nu aan UNIZO om dit gebouw een mooie toekomst te geven", vertelt Olivier Lins van het bisdom Antwerpen. Toch klinkt er hier en daar gemor bij buurtbewoners. Zij vinden het jammer dat ze niet op de hoogte werden gebracht dat er een invulling werd gevonden. "Vier maanden geleden zijn we allemaal samen gaan brainstormen over een herbestemming van de kerk. Dat wij als buurt gevraagd werden, was heel positief. Alleen is het jammer dat wij daarna niets meer gehoord hebben. Dat er plots een herbestemming gevonden is, zonder ons op de hoogte te brengen, vind ik niet echt getuigen van respect", aldus buurtbewoonster Danielle Dierickx. (ADA)