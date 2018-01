Parkrun door Te Boelaarpark 26 januari 2018

Lopers komen zondag aan hun trekken op de Parkrun van Zurenborgsport die gaat voor 5 of 10 kilometer door het Te Boelaarpark. Er is ook een Kidsrun. Supporters kunnen zich aan vuurkorven verwarmen aan de Boelaer Zomerbar, die voor de gelegenheid al eenmalig wordt geopend. Er zijn vier verschillende loopgroepen van 5, 10 of 15 kilometer. Alle vier starten ze om 15 uur. De kidsrun start een half uurtje vroeger. Deelnemen is gratis, de drankjes achteraf zijn betalend. (NBA)