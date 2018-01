Panne zet 20 straten zonder stroom 02u55 0

Een stroompanne in Borgerhout heeft gisterenmiddag voor wat hinder gezorgd. Er kwamen zo'n twintigtal straten zonder stroom te zitten, goed voor een 1.000-tal huizen. De meeste hinder was er te merken aan de trams die uitvielen. Alhoewel de panne in relatief korte tijd, zo'n 45 minuten, werd verholpen, ondervonden de trams nog een tijdlang hinder. De stroompanne werd veroorzaakt door graafwerken op de Noordersingel, vermoedelijk om bomen te planten. Daarbij werd een middenspanningskabel geraakt. (NBA)