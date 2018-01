Open Vld wil veilige Turnhoutsebaan 02u55 0

Open de premetrostations Drink en Carnot zodat alle trams ondergronds gaan én maak van de Turnhoutsebaan een lokale weg in functie van wonen en winkelen. Dat zijn de twee voorstellen die Open Vld Borgerhout doet in een open brief aan Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA).





De liberalen, die in het district in de oppositie zitten, betreuren dat er geen schot in de zaak komt voor de heraanleg van de Turnhoutsebaan. "De enige manier om dit slepende probleem op te lossen, is samen te werken over partij- en districtsgrenzen heen. Alle partijen willen immers een district waar fietsers de straat op kunnen", zo klinkt het.





Volgens Open Vld zit het dossier muurvast door het gebrek aan betrokkenheid van het Vlaams Gewest - dat bevoegd is voor de Turnhoutsebaan - en andere hoofdrolspelers zoals De Lijn. "De mensen zijn het rondje zwartepieten beu", stelt districtsraadslid Thomas Heiremans.





"Als premetrostations Carnot en Drink geopend zouden worden, rijden bussen slechts tot de stadsrand en kan iedereen daar de tram ondergronds nemen. Zwaar busverkeer is niet meer van deze tijd. Een Turnhoutsebaan voor lokaal verkeer komt de leefbaarheid ten goede van bewoners en handelaars", zo luidt het nog. (PHT)