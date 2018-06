Op zoek naar overvaller die "mankt als een pinguïn" 23 juni 2018

02u55 0

Politie en parket zijn op zoek naar een verdachte die een bejaarde man overviel in Borgerhout op zondag 1 april. Het slachtoffer werd iets voor 19 uur aan zijn woning in de Oedenkovenstraat bedreigd met een mes en beroofd van zijn heuptasje en portefeuille. De dader liep daarna te voet weg in de richting van de Kroonstraat. De verdachte is op verschillende plaatsen gefilmd door bewakingscamera's. Het gaat om een man van ongeveer 1m70 tot 1m75 lang met donker halflang haar. Hij droeg op het moment van de overval opvallende wit-zwarte schoenen. Hij heeft O-benen en mankt en heeft een opvallende manier van wandelen, zoals een pinguïn. Wie meer info heeft, kan terecht op de website opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30.300. (BSB)