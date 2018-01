Ongerustheid over Arop-site blijft PROJECTONTWIKKELAAR EN BUURT DEZE WEEK SAMEN ROND DE TAFEL NINA BERNAERTS

02u58 17 Nina Bernaerts Een honderdtal buurtbewoners verzamelden gisteravond in 't Werkhuys. Borgerhout Met een kleine 100 aanwezigen zakten de buurtbewoners gisteren af naar de infovergadering rond de Arop-site, waar een projectontwikkelaar 112 appartementen, een lagere school en een Aldi-supermarkt wil neerzetten. De ongerustheid rond de bouwplannen was groot. De projectontwikkelaar gaat met de buurt aan tafel zitten om tot een consensus te komen.

"Ik snap de ongerustheid van de buurt en we willen zeker zien wat mogelijk is", zegt Marc van Eerd. De projectontwikkelaar en de buurtbewoners gaan deze week nog aan tafel zitten, dat beloofde de ontwikkelaar gisterenavond. "Ik ben geen huisjesmelker, ik ben hier om een goed doordacht project te verdedigen. Een mooi project dat voor de heropleving van de buurt kan zorgen met betaalbare woningen, een buurtsupermarkt en een school. Nergens anders in de stad kan je nog betaalbare woningen vinden, hier zullen wij die realiseren", klinkt het.





Dat niet de hele buurt mee is in het verhaal, bewees de opkomst: bijna 100 man kwam luisteren. Uiteindelijk bleken er twee problemen te zijn waar de buurt zich niet over kon zetten: het aantal appartementen op de oppervlakte en de mobiliteit. "Drieslaapkamerappartementen van 85 tot 100 vierkante meter, het maakt één van de meest dichtbevolkte buurten in Antwerpen nog dichtbevolkter. We kunnen met 16.000 mensen per vierkante kilometer nu al concurreren met New York en Londen", vertelt buurtbewoner Kurt Lambrechts.





Een mobiliteitsstudie van de ontwikkelaar stelde dat de mobiliteitsimpact minimaal zou zijn en dus verwaarloosbaar. "Dat kan je niet serieus nemen met zo'n 1.500 extra autobewegingen per dag. De mobiliteit en het aantal bewegingen is schromelijk onderschat door dit studiebureau. Er wordt verdoezeld welke impact dit project zal hebben. Er worden dan ook nog eens erg veel ondergrondse parkingplaatsen gebouwd waardoor er nog meer een aanzuigeffect zal zijn in de smalle straatjes", valt Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert aan de Universiteit Antwerpen, de bewoners bij.





RV Zo moet de AROP-site er gaan uitzien.

Mobiliteit

De ontwikkelaar relativeert de mobiliteitsproblemen en zegt dat ook zijn handen gebonden zijn door de regels van de stad. "De stad wil dat wij 1,7 parkings per appartement bouwen. Dat hebben wij niet verzonnen. De stad heeft ook 40 plekken besteld die als buurtparking moeten dienen. De verhoogde mobiliteitsdruk is dus niet correct. De supermarkt en de IQRA-school, zitten al in deze buurt en verhuizen gewoon, die bewegingen zijn er dus al", verdedigt van Eerd zich.





De bewoners hadden van Eerd voor de keuze gesteld: of de bouwvergunning wordt ingetrokken, of de buren dienen bezwaarschriften in. "De bouwvergunning intrekken, ga ik niet doen maar ik ga met deze mensen aan tafel zitten om te zien wat er kan verbeterd worden. Er is ruimte om aan te passen." De buurt reageerde positief. "Heel fijn dat hij zelf aanwezig was en in dialoog wil gaan, maar als de bouwvergunning niet ingetrokken wordt, zullen wij bezwaarschriften indienen."