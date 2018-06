Nieuwe BOhA-award voor ondernemers 06 juni 2018

Negen enthousiaste bewoners gaan op zoek naar de Borgerhoutse ondernemer van het jaar. De BOhA (Borgerhoutse Ondernemers Award) wordt uitgereikt op maandag 3 december in het districtshuis. De jury bestaat uit professionals van buiten Borgerhout.





Borgerhout heeft een grote diversiteit aan bedrijven en ondernemers. "Het is een rijkdom om trots op te zijn. Na de vele negatieve berichten in de media vinden wij het belangrijk om zelf met een positief alternatief te starten", zegt BOhA. "We nodigen elke ondernemer dan ook uit om zich kandidaat te stellen. Het maakt niet uit of je bakker, restaurantuitbater, designer of zaakvoerder van een nachtwinkel bent: iedereen is welkom."





Intussen is er al een website gelanceerd: www.de-boha.org. Daarop kun je je inschrijven. Elke kandidaat krijgt een vragenlijst die ten laatste tegen 15 september moet zijn ingevuld.





Naast de BOhA-award, waarvoor de jury in november vijf finalisten selecteert, kunnen de Borgerhoutenaren zélf stemmen voor een publieksprijs. Ook die wordt uitgereikt op 3 december.





(PHT)