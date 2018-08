Nieuw schooljaar, nieuwe schoolstraten 29 augustus 2018

In Hoboken, Borgerhout en Wilrijk worden in de loop van september 5 schoolstraten uitgerold. Dat brengt het totale aantal schoolstraten in Antwerpen en de districten op 12. Het gaat om de Dokter Coenstraat in Hoboken (basis- en secundaire school Sint-Agnes), de Jules Baeckelmanslaan in Hoboken (basisschool Accent), de Schoenstraat in Borgerhout (basisschool Mozaïek), Sint-Erasmusstraat in Borgerhout basisschool (De Reuzenpoort) en de Frans Stienletlaan in Wilrijk (basisschool Johannesschool).





In schoolstraten wordt aan het begin en het einde van de schooldag een stuk van de straat gedurende een half uur afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Daardoor wordt de verkeerssituatie vlak voor de school veiliger. (BJS)