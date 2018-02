Nieuw plan Gitschotellei redt 51 bomen 26 februari 2018

De Borgerhoutse N-VA legt de districtsraad vandaag een aangepast plan voor de heraanleg van de Gitschotellei voor. Dat levert volgens de partij 51 extra bomen en twee bijkomende parkeerplaatsen op. De vraag is of de linkse meerderheid daar oren naar heeft. "Nochtans komen we zo tegemoet aan hun bezwaren tegen het eerste ontwerp", stelt Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA).





N-VA-districtsraadsleden Patrick Van den Abbeele en Alain Herremans schrokken zich onlangs een hoedje tijdens een raadscommissie. "Zo zou de tramlijn naar Borsbeek worden doorgetrokken en sneuvelden er 34 bomen en tientallen parkeerplaatsen. Maar dat plan was achterhaald. Dus hebben wij dat rechtgezet."





Dat de Gitschotellei tussen de Cruyslei en de Drakenhoflaan een heraanleg verdient, betwist niemand. De kasseibaan, voetpaden en fietspaden verkeren in slechte staat en de rijweg is te breed. Verderop, op de Dascottalei, moet ook de gevaarlijke keerlus van de tram verdwijnen. N-VA en De Lijn willen de lus vervangen door een traject via Gitschotellei-Boekenberglei-Cruyslei. De eindhalte van tram 9 verhuist naar Drakenhof. Naast een comfortabel fietspad en brede voetpaden krijgen Borgerhout en Deurne samen 51 bomen extra en klimt het aantal parkeerplaatsen van 82 naar 84. De heraanleg begint sowieso niet meer dit jaar. Vanaf 2019 is de stad Antwerpen bevoegd voor de Gitschotellei. Afwachten dus in hoeverre dat de houding van het Borgerhouts bestuur beïnvloedt. (PHT)