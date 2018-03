Nieuw Moorkensplein genomineerd 06 maart 2018

02u41 0

Borgerhout heeft er een tijdelijk buurtparkje bij, vlakbij het Moorkensplein. De plek is samen met de buurtbewoners ingericht. Het is een eerste stap in het stadsontwikkelingsproject 'Moorkensplein en omgeving'. Over drie jaar wordt het volledige bouwblok onder handen genomen. Vandaag wordt het Moorkensplein zelf heraangelegd. Dit project is genomineerd voor de prijs Publieke Ruimte 2018. (NBA)