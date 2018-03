Nieuw bioscoopscherm voor De Roma 17 maart 2018

02u45 0

De Roma heeft een nieuw bioscoopscherm geïnstalleerd. Het scherm is twaalf meter breed, vier meter breder dan het vorige scherm. De Roma investeerde ook in een nieuwe projector, waardoor de beeldkwaliteit nog verbetert. Door de investering kunnen er vanaf nu ook meer filmliefhebbers in De Roma terecht. "De Roma is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan als een majestueuze cinemazaal. Door nu opnieuw een scherm in de toneelopening te plaatsen, keren we terug naar hoe het oorspronkelijk was", leggen coördinatoren Paul Schyvens en Danielle Dierckx uit. Het nieuwe doek werd dinsdag voor het eerst getest tijdens de voorstelling van Le Fidèle. Het scherm hangt ter hoogte van het podium, niet langer in het midden van de zaal. Het publiek zit op het balkon dat in 2015 volledig werd vernieuwd. (ADA)