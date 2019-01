Nieuw bio-ecologisch kantoorcentrum Mundo-a is klaar voor gebruik ADA

14 januari 2019

16u40 0 Borgerhout Het nieuwe bio-ecologische kantoorcentrum Mundo-a is klaar. 35 sociale en duurzame organisaties zullen er zich vestigen. Het is het vierde Mundo-a gebouw van België.

De Mundo-centra in België zijn een project van Ethical Property Europe (EPE). Nadat er al twee in Brussel en één in Namen geopend werden, wilden ze ook in Antwerpen een kantoorcentrum voor sociale organisaties open. EPE ging een erfpacht aan met de stad Antwerpen en ze bouwden een nieuwbouw aan het EcoHuis op de Turnhoutsebaan. Met een capaciteit van 170 werkplekken over vier verdiepingen zullen er zich zo’n 35 organisaties kunnen vestigen.

Na anderhalf jaar bouwen is het kantorencomplex nu klaar. Mundo-a verhuurt privékantoren en coworkingplekken met dienstenpakket aan sociale en duurzame organisaties: zowel vzw’s, ngo’s als kleine bedrijven. In december verhuisden al heel wat organisaties naar het gebouw waaronder CAW en 11.11.11.

Het ontwerp lag in handen van B-architecten. De houten structuur moest duidelijk zichtbaar zijn in het interieur om de duurzame bouwfilosofie te benadrukken. Ook werden er verschillende elementen in het gebouw gerecupereerd uit ontmantelde kantoorgebouwen, via Rotor, waaronder de glazen binnenwanden. In de lente van 2019 wordt het binnenplein tussen het EcoHuis en Mundo-a nog vernieuwd tot een stadsoase. Er komen ook extra fietsstallingen bij en op het dak van Mundo-a komt een terras met bomen.