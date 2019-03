Nederlands popfenomeen Merol speelt eerste Belgische concert in De Roma ADA

06 maart 2019

10u52 0

Het Nederlandse popfenomeen Merol komt voor het eerst naar België. Op 22 november zal de zangeres van ‘Ik Wil Een Kind Van Jou’ en ‘Hou Je Bek En Bef Me’ afzakken naar De Roma. De zangeres maakt catchy Nederlandstalige popmuziek, gekenmerkt door cheeky teksten en jaren ’80 synths. De roodharige femme fatale is charmant, ondeugend en een tikkeltje ordinair, maar met een gezonde dosis zelfspot weet ze ieders hart te veroveren. Precies een jaar geleden bracht ze haar eerste single “Ik Wil Een Kind Van Jou” uit, daarna volgde de hits “Lekker Met De Meiden” en “Kerst Met De Fam”. Met de nieuwe single “Hou Je Bek En Bef Me” werd ze uiteindelijk ook in België opgepikt. Tickets zijn meteen te koop via www.deroma.be, 03/600.16.60 en Fnac.