Nationale Loterij schenkt 25.000 euro voor renovatie foyer De Roma ADA

10 april 2019

12u37 0 Borgerhout De fondsenwerving ‘Help De Roma in de lift’ die De Roma eind vorig jaar opstartte, bracht al 75.000 euro in het laatje. Sympathisanten en concertgangers die de volksschouwburg een warm hart toedragen, stortten in totaal 50.000 euro. De Nationale Loterij past nu nog eens 25.000 euro bij. “Ons doel komt nu heel dichtbij”, zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx opgetogen.

Voor de renovatie van de foyer en de installatie van een lift heeft De Roma in totaal 100.000 euro nodig. “Dat betekent dat we nog slechts 25.000 euro te gaan hebben”, aldus Dierckx. “De Roma wordt door vele handen gedragen, ik ben ervan overtuigd dat we het benodigde bedrag voor de zomer bij elkaar hebben.” Opmerkelijk: met een cheque van 25.000 euro past de Nationale Loterij de helft van het nog benodigde bedrag bij. “De spelers van de Nationale Loterij zijn uitermate tevreden dat zij met de ondersteuning van de bouw van een lift de toegankelijkheid van De Roma kunnen verhogen”, aldus gedelegeerd bestuurder Jannie Haek. “De sociale cohesie in de buurt verhoogt hierdoor en dat is mooi meegenomen. We spreken graag van een geslaagd partnerschap.”

Met respect voor geschiedenis

Naast de installatie van een lift om minder mobiele mensen toegang te kunnen geven tot het balkon, is de renovatie nodig om de charmante look van de authentieke foyer te kunnen behouden. “Van meet af aan was duidelijk dat een renovatie van de foyer enkel kan met respect voor de geschiedenis en authenticiteit van het gebouw” legt Dierckx uit.

Voor de actie ‘Help De Roma in de lift’ zoekt De Roma nog 250 mensen die 100 euro willen schenken. Alle informatie op www.deroma.be/indelift. Storten (100 euro) kan op BE 237 340077682 91 met vrije mededeling: ‘Help De Roma in de lift’.